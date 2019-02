François Hollande invité ce mercredi matin de France Bleu Berry avant une rencontre avec des lycéens de Vierzon

Vierzon, France

François Hollande sera dans le Cher ce mercredi matin. L'ancien Président de la République va rencontrer 200 jeunes de 1ere et terminale des lycées publics Henri Brisson et Edouard Vaillant pour leur parler de l'Europe, et ce à quelques semaines du scrutin européen, le 26 mai. En janvier dernier, l'ancien chef de l'état avait lancé un appel à candidature aux lycéens de toute la France pour que ces derniers l'invitent a venir parler de l'Europe : Vierzon sera donc la 1ere étape de ce tour de France de François Hollande à la rencontre des jeunes. Un cours un peu particulier qui va avoir lieu au conservatoire de la ville (rattaché au lycée Henri Brisson) de 10h à midi

François Hollande répondra aux questions des élèves sur l'Europe et son fonctionnement. Pas de discours politique mais un échange que l'ancien chef de l'etat souhaite le plus concret possible. La sécurité et la problématique migratoire, l'histoire de l'Europe, son économie et les institutions européennes font partie des thèmes qui devraient être abordés. A Vierzon, Frédéric Couturier, proviseur du lycée Henri Brisson dit sa "fierté" pour lui et les élèves d'accueillir François Hollande, qui est par ailleurs l'invité de France Bleu Berry ce mercredi matin à 7h45.