François Hollande vote à Tulle en compagnie de Julie Gayet pour le second tour de l'élection présidentielle

Les électeurs se déplacent au compte-gouttes pour aller voter au second tour de l'élection présidentielle. C'est la première réflexion que fait François Hollande en entrant à 10h30, dans son bureau de vote de Tulle : "Il y a quinze jours, on a dû faire la queue pour voter à la même heure. Alors c'est vrai qu'il y a les vacances et qu'exceptionnellement, il pleut aujourd'hui à Tulle". Ce manque d'entrain, François Hollande l'explique aussi par un changement de paradigme, "pour le premier tour, les électeurs venaient faire un choix. Là, il y a, pour beaucoup d'électeurs, une obligation ou une contrainte pour ceux qui ne veulent ni de l'un, ni de l'autre".

Malgré tout, les électeurs sont allés voter avant 12h. En Corrèze, le taux de participation est de 29.06%, un peu plus haut qu'au premier tour à la même heure, mais plus bas (34,42 %) qu'au second tour de l'élection en 2017.

François Hollande sort de l'isoloir avec son bulletin de vote, à Tulle. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Après la présidentielle... les élections législatives

François Hollande est déjà tourné vers les élections législatives, et ce troisième tour, il n'y croit pas : "Le premier couplet est tout à fait encourageant, mais à la fin, il y a toujours une abstention très forte. Beaucoup d'électeurs considèrent que tout a été joué lors de la présidentielle. Il faut une offre politique crédible pour pouvoir mobiliser !".

Concernant une possible candidature de l'ancien président de la République aux élections législatives, François Hollande laisse planer le doute en souriant : "ça, c'est une autre histoire".