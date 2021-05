François-Michel Lambert brandit un joint à l'Assemblée nationale pour une "légalisation contrôlée" du cannabis

Une scène surprenante à l'Assemblée nationale ce mardi 4 mai. En plein débat lors des questions au gouvernement, à la veille de la publication d'un rapport parlementaire sur le cannabis "récréatif", le député des Bouches-du-Rhône François-Michel Lambert (Libertés et Territoires) a étonné l'hémicycle. Pour défendre sa position il a sorti d'un gobelet orné d'une feuille de cannabis... un joint ! Un geste qui a suscité la colère du président de l'Assemblée nationale.

Le député a tenu à soutenir le rapport et à développer des arguments en faveur d’un assouplissement de la législation sur ce sujet. Il interpellait Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui l'a ensuite accusé de "démagogie".

"Une légalisation contrôlée"

Devant ses collègues les députés et les membres du gouvernement, le député a estimé que : "La légalisation, contrôlée par l’État, permettrait outre de garantir au consommateur des produits contrôlés, permettrait d’assécher les trafics et créerait des recettes fiscales et des emplois. Elle s’accompagnerait de véritables politiques de prévention en direction des jeunes pour réduire la consommation et les risques."

C'est après ces paroles que François-Michel Lambert a brandi le joint en expliquant : "Je pourrais être inquiété pour montrer la légalisation du cannabis. Le simple fait de sortir un joint pourrait également créer des esclandres."

Le député a été aussitôt rappelé à l’ordre par le président de l’Assemblée, Richard Ferrand. "Il est interdit par notre règlement de brandir ce type de... d’objet", l’a coupé Richard Ferrand, avant de donner la parole à Gérald Darmanin qui lui a répondu : "La différence entre vous et moi c’est que je ne peux pas montrer toutes les dépressions, que les drogues enragent les familles de France, a rétorqué le ministre de l’Intérieur. Tous ces pères et ces mères de famille qui se battent tous les jours pour expliquer à leurs enfants que c'est de la merde, qu’ils prennent dans leurs veines et qu’ils fument." Avant de conclure : "Sortez de la naïveté, combattez la drogue et ne baissez pas les bras!"