François Pervis à l'America's Cup: "Petit, j'ai fait de la voile sur le lac de Saint-Denis-du-Maine"

De la piste à la mer : François Pervis participera en 2024 à la prestigieuse coupe de l'America à la voile, un nouveau défi pour l'ancien champion du monde de cyclisme sur piste. Dépassement de soi, puissance, énergie, optimisation de la performance, tout ce qu'il aime depuis qu'il s'est retiré de la compétition de très haut niveau : "je carbure à la passion, on n'a qu'une vie, ce serait dommage de passer à côté d'une telle aventure sportive et humaine et je vais découvrir un autre sport, c'est ce qui motive au quotidien le plaisir dans le sport en général".

ⓘ Publicité

loading

Le Mayennais a été retenu pour faire partie de l'équipage du bateau français pour la 37e Coupe de l'America qui se déroulera à Barcelone. François Pervis sera l'un des cyclors de l'Orient Express Racing Team, chargé de pédaler sur le bateau pour fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement du voilier.