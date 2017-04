François Pervis part à la conquête d'un 7e titre mondial de cyclisme sur piste

Après un hiver quelque peu perturbé, François Pervis a tout de même été sélectionné pour participer aux championnats du monde de cyclisme sur piste. Ceux-ci se déroulent à Hong Kong du 12 et 16 avril. Et le pistard mayennais va tenter d'y décrocher un septième titre mondial.

Le dernier titre mondial de François Pervis, c'était en février 2015 à Saint-Quentin en Yvelines sur le Kilomètre, au lendemain de son sacre sur le keirin. L'année 2016 est à oublier : un échec cuisant à Londres lors des Mondiaux puis une grosse déception aux Jeux Olympique de Rio avec seulement une médaille de bronze par équipes. Et depuis le mois d'août, la piste française a traversé une crise. Pervis s'en est sorti. Il a été sélectionné pour ces Mondiaux 2017 contrairement à d'autres comme Grégory Baugé.

A Hong Kong cette semaine, le pistard de Laval Cyclisme va participer aux quatre épreuves du sprint (vitesse par équipes, vitesse individuelle, keirin et kilomètre). Un programme déjà réalisé à Minsk en 2013 (titre sur kilomètre, bronze en vitesse et vitesse par équipes). François Pervis espère décrocher un septième titre mondial et récupérer ainsi le fameux maillot arc-en-ciel si cher à son coeur. Les deux disciplines sur lesquelles le pistard de Laval Cyclisme a le plus de chances de briller sont le keirin et le kilomètre.

Le programme de Pervis