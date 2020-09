François Ruffin et le maire de Tours unis contre la 5G

La bataille contre la 5 G est passé par Tours mercredi 23 septembre. François Ruffin, le député de la France Insoumise, est venu soutenir Emmanuel Denis, le maire de Tours, dans sa démarche contre l'implantation de la 5 G. Dans quelques jours vont démarrer les enchères sur l'attribution des fréquences, et la semaine dernière avec 60 autres élus, François Ruffin et Emmanuel Denis ont signé un moratoire qui demande à Emmanuel Macron de suspendre le développement de la 5 G. François Ruffin veut un débat national et la création d'une convention citoyenne du numérique. Pour lui, la 5 G c'est un enjeu démocratique. "Les citoyens doivent pouvoir se déterminer sur les usages qu'ils acceptent ou qu'ils refusent autour de la 5G. Par exemple on sait que la première année, les 3/4 des objets connectés à la 5G seront des caméras de surveillance. Est-ce que c'est ce que l'on veut" ? François Ruffin estime que l'enjeu dans ce dossier c'est le débat démocratique. Il rappelle par exemple que lors de la Convention Citoyenne pour le Climat, 98% des participants ont demandé un moratoire et dénoncé une technologie sans utilité. Emmanuel Denis, le maire de Tours, estime également que la 5G n'a pas que des bienfaits. "Il y a trop d'inconnues sur les retombées sanitaire et sociales".

A Tours, le maire Emmanuel Denis, est prêt à multiplier les débats sur la 5G. L'élu écologiste préfère très nettement la fibre. "La fibre apporte un vrai confort numérique et de vrais débits. Elle est ne pose pas de problèmes sanitaires. C'est là qu'il faut mettre les investissements et garder uniquement la 4G".