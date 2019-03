François Ruffin fait salle comble à Flixecourt pour l'avant-première de son film sur les gilets jaunes

Somme - France

La salle du Chiffon Rouge à Flixecourt était archi-comble pour la projection en avant-première du film "J'veux du soleil" de François Ruffin, ce vendredi 15 mars. Il s'agit d'un documentaire du député de la France Insoumise dans la Somme, sur les gilets jaunes tourné sur les ronds-points d'Amiens à Montpellier avec le cinéaste Gilles Perret.

Une démarche sincère pour Loïc

Le film alterne échanges du député avec des gilets jaunes sur les rond-points, déclarations d'Emmanuel Macron, extraits d'émissions et témoignages de gilets jaunes chez eux. Loïc par exemple, rencontré à Albert. Dans la salle du Chiffon Rouge à Flixecourt ce vendredi, il explique avoir accepté de parler de son parcours, de ses galères à François Ruffin car sa démarche lui a paru sincère. En entendant les témoignages des autres gilets jaunes, Loïc est convaincu qu'il a bien fait et qu'il faut qu'il continue à se battre.

Ca a requinqué tout le monde - Eddy

"Voir qu'ailleurs en France, ils vivent la même chose que nous, ça fait du bien", réagit Eddy, toujours mobilisé sur un rond-point à Flixecourt. "Ca a requinqué tout le monde même si on est toujours motivé", ajoute-t-il.

@Francois_Ruffin chante lui aussi, ému, la chanson J'veux du soleil réécrite par les #GiletsJaunes à l'occasion de l'avant-premiere de son film pic.twitter.com/Ci7PJCwpXn — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) March 15, 2019

François Ruffin ému aux larmes

A la fin de la projection du film, les gilets jaunes de Flixecourt sont montés sur scène pour chanter leur version de la chanson J'veux du soleil qui a donné son titre au film. Un moment qui a ému François Ruffin aux larmes. "C'est un moment exceptionnel" a réagi le député, "en plus, je suis au milieu de gens dont je connais les visages, que j'ai vus sur des ronds-points... Quand je me bagarre à l'Assemblée Nationale, c'est avec à l'esprit les visages et les voix et les vies des gens d'ici avant tout".

Avant-première à Amiens le 1er avril

Le film sera projeté en avant-première au cinéma Gaumont d'Amiens le lundi 1er avril soit deux jours avant sa sortie, le 3 avril.