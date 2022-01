François Sauvadet confirme son engagement sur le déploiement de la fibre en Côte-d'Or

Est-ce qu'internet fonctionne bien chez vous ? Le département nous promet la fibre optique partout en Côte-d'Or d'ici la fin de l'année. Est-ce que le pari sera tenu ? François Sauvadet répond, et s'engage.

France Bleu Bourgogne : François Sauvadet, vous annonciez dans vos vœux la fin de ce très gros chantier entamé en 2014. Où en est-on au moment où on parle ? Ce qui a encore beaucoup, beaucoup de zones à raccorder.

D'abord, vous savez qu'on s'investit beaucoup pour permettre aux gens d'avoir accès au très haut débit. Et donc, c'est un programme qu'on annonçait déjà depuis quelques années. Vous avez vu pendant la période de confinement, on a pu faire face en Côte-d'Or parce que nous avons déjà beaucoup investi et donc on a pu permettre le télétravail, on a pu permettre l'accès à l'éducation, etc. pendant toute cette période. A ce jour, on a pratiquement 99% des communes qui sont couvertes par ce qu'on appelle le haut débit, c'est-à-dire à plus de 8 mégabits, ce qui permet les usages courants, internet, téléphone, télévision. Maintenant, le défi, c'est d'aller au-delà, et de tirer la fibre dans tout le département. C'est un processus industriel. Il faut tirer des câbles, il faut tirer de la fibre. Et aujourd'hui, nous avons pratiquement un tiers des communes qui vont être couvertes en fibre, donc accessibles avec du très haut débit. C'est un défi considérable parce qu'on est le quatrième département français par la superficie et nous voulons équiper les 698 communes.

Est-ce que les autres deux tiers seront terminés d'ici la fin de l'année ?

En tout cas, c'est l'engagement que j'ai pris. Maintenant, il y a des aléas que nous vivons tous les jours. Vous le savez bien, la pandémie, elle frappe nos entreprises, nous avons des problèmes d'approvisionnement, mais pour l'instant, je n'ai pas de données qui nous permettraient de dire que nous ne tiendrons pas l'objectif. Donc, on sera un des premiers départements couverts sur la totalité du territoire sans faire participer les communes et sans faire participer les habitants. C'est ça aussi l'effort que nous faisons. Je vous rappelle que c'est un investissement de l'ordre de 136 millions d'euros, pour lequel nous sommes en première ligne. La moitié de l'investissement est portée par le conseil départemental. C'est un choix stratégique majeur. Vous le voyez bien. Aujourd'hui, on a beaucoup de monde en télétravail. Comment vous faites si vous n'avez pas l'accès au très haut débit ? Comment l'accès à la dématérialisation, aux métiers, à l'industrie, à l'entreprise, à la communication, donc, c'est un élément majeur du XXIe siècle.