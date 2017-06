Le colonel François-Xavier Heon devient chef de corps du premier régiment de Spahis de Valence

Le colonel François-Xavier Heon remplace le colonel Maxime Don Tran à la tête du premier régiment de Spahis de Valence. La passation de commandement a eu lieu ce lundi sur la place d'armes des quartier du régiment.

Lors d'une cérémonie d'une trentaine de minutes, le colonel Maxime Don Tran a laissé sa place au colonel François-Xavier Heon. Ce dernier est devenu ce lundi le chef de corps du premier régiment de Spahis de Valence. La cérémonie a eu lieu sur la place d'armes du régiment.

Le colonel François-Xavier Heon salue son prédécesseur le colonel Maxime Don Tran et le chef du commandement sur la place d'armes du régiment © Radio France - SC

Le colonel François-Xavier Heon n'est pas si nouveau que ça au sein du régiment de Spahis. Il a servi au sein du régiment il y a 20 ans, entre 1997 et 2004. Durant cette période, il a été chef de peloton, officier adjoint puis capitaine commandant un escadron de combat. Ce retour pour lui est forcément chargé en émotion.

Au cours de sa carrière dans l'armée de terre, le colonel François-Xavier Heon a été affecté dans des opérations extérieures comme le Kosovo ou encore l'Afghanistan. Il ressort actuellement d'une affectation de quatre ans à Paris, avec l'envie de retrouver les valeurs des Spahis

Un régiment c'est un ensemble d'hommes et de femmes, et c'est vraiment la dimension la plus importante du commandement. Et en y revenant, je retrouve des gens que j'ai connus. Et puis quand on y sert, on a l'habitude dire que c'est plus beau régiment de France ! mais là, on n'est un petit peu partisans quand on le dit"