Françoise, Claudine, Régine, Raoul : le retour des anciens prénoms pour les bébés de Périgueux en 2022

Colette, Aimé, Béranger, Denise, Geneviève, Marcelin, Janine, etc. : tous ces prénoms datent du siècle précédent et pourtant, de nouveaux petits Périgourdins et nouvelles petites Périgourdins ont reçu le même très récemment. A la lecture de l'état civil de Périgueux (Dordogne) de 2022, les anciens prénoms font leur réapparition.

"Il faut les garder ces prénoms", "Pierre, Paul, ce sont de beaux prénoms. Maintenant, vous avez des prénoms un peu tordus je trouve", "C'est plus logique que des prénoms des séries américaines. C'est beaucoup plus joli" dit-on d'un côté. De l'autre, on a plus de mal à accrocher à ce retour des "vieux prénoms" : "Il ne faut pas des prénoms durs à porter non plus", "Régine, c'est un peu compliqué à porter pour un petit bébé je pense".

Françoise quelques mois, Françoise 70 ans

Aux côtés des Raoul, Georges et Claudine nés en 2022, une petite Françoise a également pointé le bout de son nez en 2022. Un prénom très à la mode dans les années 1940. "Bonne nouvelle, se ravit une homonyme de 73 ans son ainée, parce qu'il y a très peu de Françoise. Moi, ça me plaît beaucoup. Des fois, on m'appelait Framboise * : c'est original, on l'avait transformé et ça ne m'a pas gênée." "On m'appelait Fanfan ou Nenette, ou des petits surnoms"*, se souvient une autre Françoise. "Mais j'aime mon prénom, je n'aime pas qu'on l'abîme, complète cette Françoise de 76 ans. Fanfan, ça m'agace un peu."

L'année dernière, Périgueux a accueilli 1 553 bébés, 39 naissances supplémentaires en comparaison à 2021. En tête des prénoms féminins, on trouve les anciens mais fameux Louise et Rose, suivi d'Ambre. Pour le trio masculin, Gabriel prend la 1e place, puis Louis, Aaron et Arthur ex-aequo à la 2e et enfin, en 3e position, Elio et Mael ont rempli les berceaux de Dordogne en 2022.