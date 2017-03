Françoise Dubois, députée socialiste n'a toujours pas choisi qui elle soutiendrait pour la présidentielle

VIDEO : "Benoit Hamon doit défendre le bilan du quinquennat de F.Hollande" F.Dubois, députée socialiste de la Sarthe.

La députée socialiste de la Sarthe Françoise Dubois n'a toujours pas choisi qui elle soutiendrait pour la présidentielle. Pour Elle, Benoit Hamon doit défendre le bilan du quinquennat.

Il faut défendre le bilan

"J'attends encore que Benoit Hamon fasse un geste vers les électeurs de gauche qui s'étaient plutôt tournés vers Manuel Valls" nous dit Françoise Dubois, députée de la Sarthe. "Sa candidature ne nous satisfait pas complètement, on ne va pas le cacher, et on attend de sa part un petit geste vers nous. Moi je vais faire une campagne des législatives suite à la présidentielle, donc il va falloir que je défende le bilan. On n'a pas rien fait pendant cinq ans. J'estime qu'on a même fait beaucoup de choses intéressantes pour tout le monde. Je ne peux pas faire une croix sur tout ce qui a été fait pendant cinq ans et c'est ce que nous propose Benoit Hamon puisqu'il ne défend pas le bilan de François Hollande sauf hier aux Antilles. Peut-être qu'il commence à réaliser qu'il va peut-être avoir besoin de nous. Il faut qu'il nous donne des preuves de sa bonne volonté, de vouloir rassembler toutes les forces de gauche.

Investie PS pour les législatives

"Il est très distant en ce moment" rajoute Françoise Dubois, "et on aimerait bien le rencontrer en petit comité pour que l'on puisse discuter avec lui et ainsi voir plus clairement ses positions. Pour les législatives, je ne sais pas trop comment faire ma campagne mais de toute façon je reste loyale au parti socialiste, je suis au parti socialiste depuis plus de vingt ans, j'estime que je n'ai aucune raison d'en sortir. La présidentielle sera décisive donc il ne faut pas qu'on se trompe sur le candidat que l'on soutiendra. D'ici huit à dix jours, on va essayer de prendre une décision raisonnable".