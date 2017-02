Françoise et Anthony vivent depuis huit mois dans leur 307 à Vitrolles

Depuis huit mois Françoise et Anthony vient dans leur voiture. Ils ont perdu leur travail, leur logement à cause de maladies, d'accidents et un conflit avec leurs propriétaires. Depuis, ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau.

Anthony, 42 ans et Françoise 56 ans sont à la rue depuis huit mois. Ils ont perdu leur travail à la suite de maladies et d'accidents, puis leur logement après un conflit avec leur propriétaire. Depuis, ils dorment dans leur voiture, une 307, sur un matelas découpé et des coussins offerts par des voisins.

J'ai une maîtrise en droit, j'étais avocate, je n'aurais jamais cru que... on a pris deux valises et on est partis". - Françoise

Les associations n'arrivent pas à leur trouver un logement bien qu'ils puissent payer le loyer, ou bien ils devront être séparés. Certaines les ont même chassé de devant leur local "Ça fait mauvais genre un couple qui dort dans sa voiture devant chez soi, ça va embêter les autres bénéficiaires..."

Le couple doit tout reconstruire

Aujourd'hui, le couple n'a ni téléphone, ni gazole dans la voiture. Il est coincé à Vitrolles où il s'était garé sur le parking de la plage . "Les seules personnes qui nous ont aidé, ce sont le pizzaïolo de la plage des Vignettes qui nous a offert des repas et qui venait prendre des nouvelles de Françoise parce qu'elle n'allait pas bien. Et puis Agnès. Agnès, c'est notre ange sorti de l'étang", raconte Anthony.

En guise de "maison" une 307 dont Anthony a enlevé les sièges arrières. © Radio France - Marion Bargiacchi

Agnès a offert de quoi manger, du café chaud, une douche et surtout de l'écoute. Elle les aide à faire leurs démarches, à aller au CCAS et aux Restos du Cœur. "J'ai envie d'aider mais j'ai peur que l'on vienne me dire "Vous hébergez des gens, vous gagnez trop" et que l'on m'enlève mes aides. Je vis une situation qui n'est pas sécurisée moi non plus."

Le soir, elle fait marcher Françoise qui souffre de phlébite depuis qu'elle vit dans sa voiture : "Vivre huit mois dans son véhicule, c'est épuisant pour le corps et pour l'esprit."

J'ai fait des œdèmes graves mais j'ai un bilan de santé 0 tabac, 0 opiacés mais c'est mécanique : dans la voiture mon état de santé se dégrade".

"On se nourrit de dose de Renutryl prescrits par le médecin mais c'est trop riche, ça ne fait pas du bien. Mais on a rien d'autre à manger."

Si vous souhaitez apporter votre aide au couple, Agnès laisse une adresse email pour la contacter : free.amareau@free.fr