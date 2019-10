Le Planning familial réaffirme son attachement à "une société laïque et égalitaire"

Isère, France

Alors que l'affaire du burkini a défrayé la chronique cet été à Grenoble et suscité un débat au sein du Planning Familial, la responsable régional du mouvement, Françoise Laurent, assurait ce matin sur France Bleu Isère que ce sujet n'avait pas été un sujet de discussion lors du congrès qui s'est tenu ce week-end à Niort (Deux-Sèvres). En revanche la question de la laïcité a été abordée : "Il y a eu des fuites de nos textes avant le congrès, explique Françoise Laurent. Et des journalistes se sont saisis de ça pour accentuer le poids des associations qui avaient envie qu'on enlève la mot 'laïcité' de notre charte (...). Sur cette question le Congrès de manière unanime, à 85%, a dit qu'il laissait forcément le mot 'laïcité' dans la charte." Et Françoise Laurent de rappeler la formule exacte : "Le Planning familial s'engage pour construire une société laïque et égalitaire."

Le droit à l'avortement

Concernant l'accès à l'IVG, Françoise Laurent estime que "rien n'est gagné même en France, même on peut dire dans notre département, il y a des tonnes de trucs qui ne vont pas sur l'IVG, sur la contraception, sur l'éducation à la sexualité. Mais on ne peut pas dire qu'on a des 'anti-choix' ici." Mais ce n'est pas le cas partout en France estime la responsable régional du Planning. "En Europe, c'est affreux, notamment en Pologne. Au niveau international en Amérique Latine comme au Chili, c'est le drame complet..." Le Planning qui a Niort a décidé de mener davantage d'actions sur cette question.

Les violences faites aux femmes

Sur le dossier des violences faites aux femmes, "on a vécu la période où on arrivait pas à en parler" rappelle Françoise Laurent. "On arrivait pas à en faire un problème politique et ça, ça change depuis 2 ans."