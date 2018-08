Thionville, France

Réunis en "Convent", les délégués des 1200 loges du Grand Orient de France ont élu leur nouveau Grand Maître. Il s'agit de Jean-Philippe Hubsch, 56 ans, un courtier d'assurances originaire de Thionville.

Il naît et grandît dans cette ville. Plus tard, lorsque viennent les études supérieures, il part à Nancy. Il intègre par la suite Sciences Po Paris et devient attaché parlementaire à l'Assemblée Nationale. Par la force des choses, sa route le ramène en Moselle pour "reprendre les affaires familiales". Il devient courtier d'assurances à Thionville. Il a maintenant 4 bureaux : à Metz, Thionville, Luxembourg et Paris.

"J'ai toute ma vie en Moselle"

Désormais Grand Maître de l'Ordre, il sera chargé de sillonner la France pour rencontrer les communautés maçonniques et infuser les idées de cette association, forte de 55.000 membres en France. Mais pas question de quitter la Moselle :"J'ai toute ma vie ici. Qu'elle soit familiale ou professionnelle, je suis installé ici. J'ai d'ailleurs été initié à la franc-maçonnerie à Metz, dans la loge où je suis toujours aujourd'hui". La Moselle est d'ailleurs "une terre maçonnique très riche", selon lui, avec "plusieurs loges, que ce soit à Metz, Thionville ou Saint-Avold."

Franc-maçon depuis 26 ans désormais, il découvre le mouvement lors d'un dîner : "J'avais invité un couple d'amis chez moi. Lors du repas, mon ami, un avocat, se dévoile franc-maçon. La conversation tourne rapidement autour de ce sujet. Un an plus tard, je déposai ma candidature."

Le Grand Orient de France, en quoi ça consiste ?

Le Grand Orient de France est la plus vieille obédience maçonnique de France. Elle est dirigée par un Grand Maître élu par des délégués des loges. Malgré l'image sulfureuse ou fantasmée des francs-maçons, le Grand Orient de France est une association de loi 1901. Ses valeurs sont de l'ordre du "Progrès", elle est souvent considérée comme une association dite "de gauche".