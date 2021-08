Franklin Bataille, doyen du rallye d'Ypres en Belgique

Franklin Bataille est passionné par la course automobile depuis son plus jeune âge

Départ du rallye automobile d'Ypres vendredi 13 août à 8 heures ! Pour la première fois, la Belgique accueille une épreuve de championnat du monde de rallye. Une course de 295 kilomètres à laquelle participent professionnels et amateurs de courses automobile. Parmi eux, Franklin Bataille.

Un rêve d'enfant

Amateur du magazine Pilote, le petit Franklin Bataille se rêve au volant d’une voiture de course. Après son service militaire, il s'achète sa première voiture à 21 ans. "Il se trouve que c'était une voiture adaptée au rallye…" avoue-t-il les yeux rieurs. " Je travaillais à la brasserie avec mes parents. Un jour ils m'ont dit, soit tu fais des études, soit tu conduis le camion. J'ai choisi le camion!". A 23 ans, il fait son premier rallye au Touquet.

Une passion qui dure

Depuis sa première course en 1969, il n’a pas arrêté. Au cours de sa vie, Franklin a participé à une centaine de courses automobile. Le rallye d'Ypres, c'est une course qu'il connaît bien. Il l'a faite plusieurs fois. " Je ne l'ai jamais gagné. Aujourd'hui, j'espère que je ferai partie des 90 premiers, comme ça je pourrai participer à la dernière épreuve vers Spa". Pour payer son inscription, 1 900 euros, Franklin a trouvé quelques sponsors et a choisi de rouler en Twingo, " si j'avais eu un plus gros budget, j'aurai pris une autre voiture !".