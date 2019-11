Franky Zapata ne viendra finalement pas à Courchevel en décembre

Courchevel 1850, Saint-Bon-Tarentaise, France

Déception à Courchevel. Alors qu'il devait y faire sa première démonstration en montagne et ainsi se tester en haute altitude, Franky Zapata ne viendra finalement pas dans la station savoyarde le 17 décembre. Tout était pourtant organisé, le Marseillais devait s'envoler le jour du slalom géant féminin, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin.

Un contrat en Inde au même moment

"Ce n'est pas lui qu'on a eu mais sa femme, pour nous dire que ce n'était pas possible car au mois de décembre il a pris un contrat en Inde" explique Bruno Tuaire, président du club des sports de Courchevel. "On a essayé de batailler fort pour qu'il vienne à tout prix mais on n'a pas pu engager la discussion pour trouver une solution, ce qui est un peu dommage. Après, moi je comprends ses priorités. _C'est sûr qu'une prestation de deux jours à Courchevel et un mois en Inde, ce n'est pas la même chose._"

Le plus dur c'est de passer pour des gens pas fiables" - Bruno Tuaire, président du club des sports de Courchevel

L'équipe organisatrice avait déjà pris contact avec la gendarmerie, "la police de l'air, des frontières, on avait déjà engagé pas mal de chose et tout tombe à l'eau" déplore Bruno Tuaire. "On a communiqué dessus, pour nous c'était sûr ! Le plus dur c'est d'annoncer des choses qu'on ne fait pas, ce qui n'est pas notre habitude, et de passer pour des gens pas fiables." Selon lui, l'important désormais, "c'est de _faire comprendre aux gens que ce n'est pas notre faute_. En mars on organise un Fly Courchevel, on va voir si on peut essayer de le faire venir. On trouvera une solution."