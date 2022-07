Fransylva Indre appelle les propriétaires privés de forêt à la vigilance

Le risque incendie est plus que jamais prégnant dans les forêts indriennes. Face au réchauffement climatique et aux sécheresses à répétition, les écosystèmes sont affaiblis. 90% des forêts du département de l'Indre sont la propriété de particulier. Fransylva, le syndicat des propriétaires forestiers privés de l'Indre, alerte donc les propriétaires pour mieux prendre en compte ce risque.

Dans l'immédiat, le syndicat recommande d'éviter tout travaux forestiers nécessitant des engins mécaniques, type débroussailleuses ou tronçonneuses. "Beaucoup de nos adhérents vont chaque jour faire des rondes aux abords de leurs forêts, pour être prêt à donner l'alerte à tout moment. Mais on constate que dans 90% des incendies touchant des bois, le départ de feu est extérieur, soit par des travaux agricoles soit par le grand public" explique Laurence de Gressot, présidente de FranSylva Indre.

Mieux entretenir les forêts

Mais la gestion du risque ne s'arrête pas là. Fransylva incite les propriétaires de bois à mieux entretenir leur parcelle, en coupant les arbres à maturité, en aménageant de grandes allées pare feu et en s'assurant que les voies d'accès soient toujours dégagées par exemple. A plus long terme, le syndicat les engage à envisager de remplacer certaines essences. "Il faut aller vers des forets mosaiques, où s'alternent des parcelles de différentes espèces. Nous avons déjà peu de résineux, beaucoup de feuillus. Il faut varier les essences pour mieux lutter contre les épisodes de sécheresse et les incendies". Mais cela a un coût : environ 5.000 euros par hectare replanté. Dans l'Indre, 3.000 particuliers sont propriétaires de plus de 4 hectares de forêt.