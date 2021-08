Fraude au pass sanitaire : "Je n'ai pas le choix, pour ne pas finir au drive du McDo"

A 23 ans, Cassandra n'a pas pu résister à la piste de danse. "On a décidé d'aller en boîte de nuit. On a juste dû présenter les QR codes, mais ils n'ont pas vérifié les pièces d'identité, ni si le QR code appartenait à une fille ou un garçon."

Stéphanie, 48 ans, a elle aussi emprunté le pass sanitaire d'une amie pour aller manger en terrasse. "Je pensais que ce serait plus difficile mais pas du tout."

Sauver ses vacances avec un faux pass sanitaire

Stéphanie avait bien prévu de se faire vacciner, mais au retour de ses vacances. "J'aurais préféré ne pas être hors la loi mais quand j'ai appris que j'avais neuf jours pour me mettre en règle, ce n'était pas possible. Le temps de prendre le rendez-vous et de faire les deux doses, j'en ai pour au moins un mois", soupire-t-elle.

Mon grand plaisir, c'est d'être dehors avec mes amis, de faire du bateau, d'aller au restaurant... Sans pass sanitaire, ça va être sandwich à emporter. Je n'ai pas envie d'aller au drive du McDo - Stéphanie, 48 ans

Même chose pour Cassandra, qui n'a pas encore reçu sa deuxième dose : "Je ne peux pas aller en boîte ni au restaurant... toutes les activités sympas de l'été."

Néanmoins, utiliser le QR code d'une autre personne est passible de 135 euros d'amende. Pour les restaurateurs et les gérants de boîte de nuit qui ne vérifieraient pas le pass, ils s'exposent à une amende de 1.500 euros.