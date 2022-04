Frédéric Alle, boulanger à Nîmes "On sera obligé d'augmenter la baguette autour de cinq centimes"

Préparez-vous à bientôt devoir payer votre baguette un peu plus chère. Quelques centimes seulement, certes, mais la tendance est de nouveau à la hausse. C'est ce que nous a confié ce jeudi matin sur France Bleu Gard Lozère Frédéric Alle. Il tient une célèbre boulangerie de l'incontournable rue Fresque, dans l'Ecusson, à Nîmes. Le prix reste stable pour l'instant, mais d'ici quelques semaines ça risque en effet d'être une autre histoire : "Pour le moment non. Mais ça ne va pas tarder, reconnaît-il. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un courrier de mon meunier, nous indiquant une augmentation prochaine. On ne sait pas combien, mais ça va être de l'ordre de dix euros au quintal. Ce qui est énorme pour une augmentation de farine. Il nous annonce des cours du blé à plus de 400 euros la tonne, ça ne s'est jamais vu".

Frédéric Alle craint surtout une hausse après la moisson. "Tout le monde sait que le blé se récolte au début de l'été, en juin-juillet. Donc là, on est encore sur des stocks de la moisson précédente, donc ils réussissent à maintenir les prix. Mais bon, ils nous préparent. Quand ils vont acheter les blés nouveaux, ça va flamber"

"On sera obligé d'augmenter la baguette autour de cinq centimes, pour combler l'augmentation. Il faut savoir que le coût farine dans une baguette, ce n'est pas ce qui revient le plus cher. Le plus cher, c'est la main-d'œuvre, et maintenant l'énergie. Parce que les augmentations d'énergie, comme tous les ménages français on les subit : électricité, gaz, mazout, tout augmente. Donc on est obligé de répercuter, sinon on rogne les marges, et à un moment on travaille à perte". Et pour les autres produits, plus gourmands ? "Sur ce qui est viennoiseries, pâtisseries, il risque d'y avoir des augmentations plus importantes. Il y a des matières premières qui ont augmenté de manière pharaonique. Genre l'huile de tournesol : on nous l'annonce à cinq euros le litre."