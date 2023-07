Frédéric Naudet, pépiniériste forestier à Leuglay, reçoit la Légion d'honneur

"C'est une distinction qui me fait très plaisir, c'est une grande fierté", confie Frédéric Naudet au micro de France Bleu Bourgogne. Vendredi 14 juillet, ce pépiniériste forestier de Leuglay (Côte-d'Or) (commune dont il est le maire) est élevé au grade de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Une distinction proposée par le Ministre de l'agriculture, au titre de ses activités syndicales dans la filière qu'il représente depuis des années. Frédéric Naudet accepte, heureux de pouvoir mettre en lumière le travail de ses collègues. "Au-delà de la fierté personnelle, je considère que cette distinction est pour toute la filière forestière. J'ai vraiment l'impression que c'est notre travail a tous qui a été récompensé."

ⓘ Publicité

Pour autant, obtenir la Légion d'honneur n'était pas un but pour Frédéric Naudet. "Mon père l'avait et je suis fier de l'avoir aussi aujourd'hui mais je n'étais absolument pas en quête de cette distinction. Vous savez, j'ai 65 ans dans quelques jours alors ma carrière professionnelle est plutôt derrière moi que devant moi ! Mon but a toujours été de défendre la filière avant tout."