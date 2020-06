Fête des pères : Frédéric, papa rouennais engagé pour un allongement du congé paternité

View this post on Instagram

Aujourd'hui est un jour particulier, je pensais pas en prenant position dans cet engagement d'un prolongement du congé paternité, recevoir cette vague d'amour et de soutien pour ce "combat" que je mène avec les 9 autres papas de la tribune. #1moisminimum 💕✊🏻👊🏻🔥 @barbapapa.blog @papa.plume @papatriarcat @beebs_app @devenirpapa @histoiresdepapas @lepaternel @fabflorent @histoiresdedarons @samueletgaspard