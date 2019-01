Frédéric Veaux, le nouveau préfet des Landes, a pris ses fonctions

Fédéric Veaux a pris ses fonctions de préfet des Landes, ce lundi matin. Il a déposé une gerbe au monument aux morts, square des Anciens Combattants à Mont-de-Marsan. Frédéric Veaux, 62 ans, est originaire de Talence. Il était jusqu'à maintenant préfet de la Mayenne. Et son CV est impressionnant.

Mont-de-Marsan, France

Frédéric Veaux a pris ses fonctions de préfet des Landes ce lundi matin. Il a déposé une gerbe au monument aux morts, square des Anciens Combattants à Mont-de-Marsan. Frédéric Veaux, 62 ans, est originaire de Talence. Il était jusqu'à maintenant préfet de la Mayenne.

à lire Un nouveau préfet pour le département des Landes

Yvan Colonna, Mohamed Merah et les attentats de 2015

Le nouveau préfet des Landes a un CV impressionnant. Frédéric Veaux a fait toute sa carrière dans la police judiciaire, à Lille, à Nice, à Marseille. En 1998, il a été nommé en Corse comme Directeur du service régional de la PJ à Ajaccio. Il arrive deux mois après l'assassinat du Préfet Claude Erignac. Il participe à la traque, puis à l'arrestation d'Yvan Colonna (il est alors chef de la division nationale anti-terroriste à la direction centrale de la police judiciaire). Frédéric Veaux quitte la Corse deux ans plus tard pour devenir directeur du service régional de la Police Judiciaire de Lille. Il devient ensuite, en 2001, chef de l'Office central de répression du trafic des stupéfiants. Deux mois après les attentats du 11 septembre 2001, il est nommé Chef de la division nationale anti-terroriste. Après avoir occupé plusieurs postes dans la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière, neuf ans plus tard, en 2010, il devient le n°2 du renseignement intérieur français. Il est toujours le bras droit de Bernard Squarcini en mars 2012 au moment de l'affaire Merah.

Trois ans plus tard, lors des attentats de novembre 2015, il est en poste au ministère de l'Intérieur, en tant que Directeur central adjoint de la police judiciaire. L'un des moments les plus douloureux et traumatisants de sa carrière a t-il confié à France Bleu Mayenne. La Mayenne où il a occupé son premier poste de préfet en 2016.

Le nouveau préfet des Landes, Frédéric Veaux, a déposé une gerbe au monument aux morts à Mont-de-Marsan © Radio France - Valérie Mosnier