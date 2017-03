Frédérique Grégoire : "Les femmes souffrent plus qu'ailleurs de la précarité dans les Alpes-Maritimes"

Ce mercredi c'est la journée internationale des droits des femmes. L'occasion de parler des difficultés des femmes dans les Alpes-Maritimes.

Frédérique Grégoire est la présidente du centre d'information sur le droit des femmes et des familles dans les Alpes-Maritimes. Elle était notre invitée à 7h50 sur France Bleu Azur

"Les femmes souffrent de précarité dans les Alpes-Maritimes"

Frédérique Grégoire nous parle des difficultés des femmes dans le département : "Bien souvent les femmes sont dans une situation de précarité dans les Alpes-Maritimes bien plus qu'ailleurs. C'est très compliqué dans les alpes-maritimes avec le coût de la vie très cher et les logements qui sont rares. Je pense que les filles s'interdisent beaucoup de choses notamment à cause de l'éducation"

Les violences conjugales : on passe de 13 à 2 décès

Les Alpes-Maritimes ne sont heureusement plus le premier département français concernant les violences conjugales : "On est passé de 13 à 2 décès par an concernant les violences conjugales dans les Alpes-Maritimes. Nous menons beaucoup d'actions pour justement qu'il y ait le moins de victimes possibles. La situation était vraiment catastrophique dans le département et il y a eu une prise de conscience."