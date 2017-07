Free et Bouygues Telecom réclament une meilleure répartition de la fibre face à Orange

Les opérateurs Free et Bouygues Telecom se sont inquiétés lundi auprès du gouvernement et de l'Arcep des conditions de déploiement de la fibre en France, les jugeant trop favorables à Orange.

Free et Bouygues Telecom demandent à l'Arcep d'être plus dur avec Orange et ont fait parvenir un courrier à l'État lundi afin qu'il procède à une meilleure répartition de la fibre en France.

Free et Bouygues dénoncent le monopole d'Orange

Dans un courrier, révélé par les Echos, adressé au Premier ministre, ainsi qu'au président de l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep), les deux opérateurs s'inquiètent d'"une situation intenable". Free et Bouygues reprochent à l'opérateur historique de s'être "réservé dans un premier temps l'usage de ses conduites enterrées pour déployer sa seule fibre dans les grandes villes". Ils blâment également l'Etat pour avoir concédé à Orange, "au terme d'une procédure discutable, un monopole de fait pour le déploiement de 10 millions de prises sur 300 agglomérations de taille moyenne".

Des avantages qui, selon ses concurrents, permettent aujourd'hui à Orange de détenir autour de 70% du marché de la fibre grand public et pourraient entraîner "une concentration excessive du marché".

Afin d'y remédier, Bouygues Telecom et Free demandent au gouvernement et au régulateur de mettre en place une régulation asymétrique à l'encontre d'Orange, de manière à rééquilibrer le marché, mais également une répartition "plus équilibrée" des zones de déploiement.

"Tissu de contre-vérités" selon le leader du marché

De son côté, Orange parle d'un "tissu de contre-vérités et d'une tentative de réécrire l'histoire". "C'est la lettre de gens qui n'ont pas investi et se trouvent aujourd'hui en retard", a estimé un porte-parole du groupe.

Pour l'opérateur historique, il s'agit d'une "tentative de pression sur l'Arcep qui n'est pas en train d'aller aussi loin dans la régulation que ces concurrents le voudraient, ce qui sera un échec".

En début d'année, l'Arcep avait annoncé envisager de durcir la régulation à l'encontre d'Orange afin d'encourager la concurrence, tout en reconnaissant "l'effort d'investissement" porté par cet opérateur. En attendant la réponse du nouveau gouvernement, l’Arcep devrait se prononcer plus clairement avant le 14 juillet.