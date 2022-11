Free party en Bretagne : le dialogue doit s'installer pour les organiser au mieux

Deux rave party au moins étaient encore organisées ce week-end en Bretagne, une à Rennes route de Lorient, l'autre à Molac dans le Morbihan. L'occasion de parler de ce phénomène avec un porte-parole de la Coordination nationale des sons dans l'Ouest de la France.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : On dit souvent rave party, mais je crois que vous préférez qu'on dise "free party". Ce nom est important, expliquez nous.

Benjamin Rochefort : Ce n'est pas tout à fait la même chose. Une rave party, c'est une fête semi-commerciale, une fête amateur qui utilise des moyens financiers assez importants. Le taux de rentabilité n'est pas le même que pour les free party qui sont des événements organisés par les jeunes et qui permettent à des gens qui ont peu de moyens et peu de connaissances au départ de s'exercer en petit nombre et de grossir par la suite.

Ces "free party" ne sont que rarement, voire jamais déclarées au préalable en préfecture, alors que les autorités le souhaiteraient. Pourquoi?

Alors pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de déclaration. Parce que pour l'instant quand les jeunes vont voir les autorités préfectorales, on leur demande systématiquement des conditions qui font que ça dénature complètement l'événement et qui font que les jeunes abandonnent puisqu'ils n'ont pas les moyens et les compétences d'atteindre les niveaux demandés.

Mais cela peut paraître normal, non, d'exiger un peu de sécurité autour de ces "free party"?

Quand on organise un festival jusqu'à 1500 personnes, absolument personne vous demande de sécurité. C'est la loi, ça fait partie des normes. Donc il n'y a aucune raison qu'on en demande à ces jeunes. Surtout quand on regarde les chiffres, il y a moins d'incidents en free party que sur les autres types d'événements.

Il y a eu début octobre une réunion à Rennes autour du préfet, du procureur et de certains porte-parole du mouvement pour essayer de réguler un peu ce phénomène. Est-ce que vous pensez que des solutions peuvent être trouvées entre les parties?

Bien sûr, des solutions peuvent être trouver. Cela fait 20 ans que des solutions sont trouvées. Le problème, c'est que systématiquement, il y a un élément qui va venir bloquer et qui va faire que c'est impossible. Quand Nicolas Sarkozy a demandé une politique nationale d'accompagnement, les préfets ont cédé. Et alors ensuite ce sont les maires qui bloquaient, ou alors les gendarmes qui allaient voir le propriétaire pour lui faire changer d'avis. Donc le problème, c'est qu'à chaque fois, il suffit d'une personne pour que ça ne se fasse pas. Ce qui fait que pour l'instant, le dossier tourne en rond malgré les volontés gouvernementales de le faire avancer.

Est-ce que vous comprenez quand même que certains maires puissent être exaspérés de voir des soirées organisées chez eux, parfois plusieurs week-end d'affilée, comme à Laillé au sud de Rennes?

Oui, absolument. Il faut tout en fait comprendre l'exaspération des maires. Si c'est une fois ou deux dans votre vie, c'est pas grave, c'est la jeunesse, il faut bien la comprendre. Le problème, c'est que systématiquement, il y a des maires avec lesquels cela se passe mieux. Les Sound System préfèrent alors jouer la sécurité pour éviter la répression et ils ne se rendent pas compte toujours de ce qui s'est fait avant eux. Du coup, actuellement, notamment en Bretagne, il y a une augmentation du nombre de ces fêtes depuis le covid. Il faut donc mettre en place des solutions, un dialogue. Le problème est qu'il va falloir que l'ensemble des maires joue le jeu. Sinon c'est toujours les mêmes qui disent oui et ils vont se lasser.

Vous estimez que c'est plus difficile d'organiser une free party en Bretagne qu'ailleurs?

La Bretagne fait partie des régions assez actives en France. Le problème c'est qu'il y a un maillage assez fort au niveau de la campagne. Du coup, il y a peu d'endroits très isolés. L'intérêt serait de lister ces endroits et de mettre en place des rotations. Mais il y a des endroits où il faut effectivement trouver des solutions. Ailleurs comme en Ariège c'est plus facile.