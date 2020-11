Frelons asiatiques en Dordogne : "Une hécatombe" chez les abeilles selon un apiculteur

Sur ces 130 ruches, Noël Bruneteaud en a déjà perdu huit à cause des frelons asiatiques. Ces insectes très dangereux viennent tuer les abeilles et décimer les ruches. L'apiculteur périgourdin demande de l'aide notamment au collectivités pour prendre en charge une partie des frais de destructions des nids de frelons asiatiques chez les particuliers.

Une recrudescence depuis le premier confinement

Pour Noël Bruneteaud, la recrudescence a commencé au moment du premier confinement : "Les mairies piégeaient et distribuaient normalement des pièges à frelons asiatiques au printemps mais avec le confinement, il n'y a pas eu de distribution" explique-t-il. "Aujourd'hui on en paye les pots cassés" affirme t-il.

J'en suis à ma huitième ruche perdue - Noël Bruneteaud

Des ruches détruites

"Le frelon arrive attrape l'abeille et la tue. On ne peut strictement rien à faire à part prendre des raquettes comme je fais". Mais Noël Bruneteaud s'inquiète encore davantage pour les mois à venir : "Nous ne sommes qu'en novembre, je peux vous dire qu'en mars ce sera l'hécatombe. Ceux qui sont les plus touchés sont les apiculteurs qui ont deux ruches par exemples. Eux, l'année prochaine, n'auront plus rien".

"Par contre, j'ai des ruches qui ne sont pas touchées. Il y a beaucoup de frelons où il y a de l'eau. A Biras, il y a moins de plan d'eau donc mes ruches sont moins impactées" précise Noël Bruneteaud.

Selon l'apiculteur, moins il y a d'abeilles, plus les prix des produits augmenteront sur les étals : "Moins il y a d'abeilles, plus les prix vont flamber" assure-t-il.

"Qui va payer les destructions de nids ?"

L'apiculteur périgourdin demande désormais que les particuliers piègent en nombre au printemps. Il suffit de mélanger de la bière et de la grenadine, mélange que l'on pose ensuite à l'extérieur : "Ces pièges peuvent tuer des insectes inoffensifs mais nous n'avons pas le choix" assure Noël Bruneteaud.

Il faut une grande campagne départementale anti-frelons asiatiques - Noël Bruneteaud

De plus, il espère que les collectivités pourront faire un geste financier dans la destruction des nids de frelons asiatiques : "Qui va payer les destructions de nids ? Cela peut aller jusqu'à 200 euros s'il y a besoin d'une nacelle. Il faut aider les particuliers".