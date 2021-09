Fréquentation des pistes cyclables à Reims : Vél'Oxygène fait les comptes en cette rentrée

Tous les ans, c'est un rituel qui a son importance : des bénévoles de l'association rémoise de cyclistes Vél'Oxygène comptent le nombre de vélos à quatre points stratégiques de la ville de Reims, matin et soir, durant deux jours. C'est grâce à ces comptages que Vél'Oxygène avait pu mesurer la hausse de fréquentation sur les aménagements cyclables de la ville en 2020 juste après la crise sanitaire : une hausse spectaculaire de 30 à 40% selon les axes.

Comptages aux heures de pointe, matin et soir

Ce jeudi 16 septembre, Jean-Pierre est très concentré et pour cause. De 7 h 15 à 8 h 30, posté à l'une des intersections du rond-point Aristide Briand, il compte tous les vélos et les trottinettes électriques qui passent dans sa ligne de mire. "Sur ma fiche je note par quart d'heure tous les vélos et trottinettes qui peuvent passer, en précisent s'ils circulent sur la piste cyclable et s'ils portent un gilet jaune".

"On compte les trottinettes pour connaître l'évolution, c'est à peu près 20 % par rapport aux vélos", souligne Christian Haution, membre de l'association Vél'oxygène, et responsable à l'association des comptages depuis 2009.

Parmi les 4 points de comptage, le rond point Aristide Briand où débouchent plusieurs boulevards. © Radio France - Sophie Constanzer

"C'est l'avenue Jean Jaurès qui a la plus forte augmentation" -- Christian Haution

Quatre points de comptage sont mis en place : au pont Fléchambeau, rue de Courcelles, sur le Pont de Vesle et donc à ce rond point Aristide Briand considéré comme un point chaud. "Ce que je remarque, c'est que les vélos chacun se débrouille ! alors il est vrai que la bande cyclable a été faite et qu'elle est utilisée mais avant que la bande cyclable existe il y avait 50 % de vélos sur les trottoirs dans ce secteur". Pas moins de six rues, dont 3 boulevards, débouchent sur ce rond-point.

"Et c'est l'avenue Jean Jaurès qui a la plus forte augmentation, une rue qui n'a pas de piste cyclable ! et je pense que le lycée nous amène beaucoup de monde sur cet axe et ce serait bien qu'il y ait un aménagement au moins entre le lycée et le rond point", ajoute Christian Haution.

Les comptages se font deux jours dans la semaine, le matin et le soir. © Radio France - Sophie Constanzer

Septembre : le mois des records ?

Au total, une vingtaine de volontaires de l'association Vél'Oxygène se sont mobilisés mardi 14 et ce jeudi 16 septembre pour ces comptages du mois de septembre qui sont particulièrement importants selon Christian Haution pour avoir une vraie tendance : "en septembre en général on a les records mais cette année on semble être plus faibles, et je pense que la météo peut jouer , mais j'ai fait des comparaisons avec les mois de septembre des années précédentes avec des jours aux conditions climatiques similaires et on s'aperçoit que ça monte, ça monte".

Les chiffres, secteur par secteur, doivent être compilés par l'association, qui s'appuiera dessus pour demander de nouveaux aménagements cyclables. Et justement, dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, la Ville de Reims doit présenter un "plan vélo" mardi 21 septembre. En attendant, l'association Vél'Oxygène organise une bourse à vélos sur la coulée verte à Reims ce samedi.