Fréquentation en berne dans les cinémas en Sarthe depuis l'entrée en vigueur du pass sanitaire

Les grandes vacances, la météo plutôt maussade depuis plusieurs jours : un temps à aller au cinéma ! Depuis le mercredi 21 juillet, il faut un pass sanitaire pour pénétrer dans tous les cinémas qui n'ont pas adapté leur jauge en conséquence. Comment s'en sortent les établissements sarthois depuis une grosse semaine ? "Le climat est plutôt serein (...) les contrôles donnent lieu à des anecdotes assez amusantes" note Luis Claro, le directeur du cinéma Pathé du Mans. Le point noir, c'est la fréquentation, même s'il est encore trop tôt pour avoir des chiffres précis.

On constate quand même un ralentissement - Luis Claro

"Si on compare à 2019, on est aux alentours de moins 40, moins 50% [sur cette période ndlr]" explique Luis Claro. "Forcément, c'est toujours un peu compliqué de comparer. Disons qu'on constate un ralentissement alors qu'on était bien repartis après la fermeture." Moins de public dans les salles, c'est un constat que font aussi les spectateurs. "Il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle" constate Mathis à la sortie d'une séance en pleine après-midi pluvieuse. "On est entre personnes qui ne se contaminent pas, c'est bête à dire, mais ça a un côté rassurant."

Au cinéma Confluences de Sablé-sur-Sarthe, le pass sanitaire a fait chuter la fréquentation. "500 entrées à peine en cinq jours, et on est sur une période très forte d'activité, on devrait être environ à 3.000 entrées" déclare Cédric Aubry, le propriétaire. "Le public a déserté les salles car il ne comprenait pas grand-chose (...) on le vit comme si on était des cobayes de l'impréparation de la mise en place de ce pass sanitaire." D'autant plus dommageable pour ce complexe qu'il a ouvert en septembre 2020 et comptait sur un été plein pour trouver sa clientèle, explique Cédric Aubry. Compliqué à mettre en place, le pass sanitaire a finalement été supprimé au cinéma Confluences : depuis le lundi 26 juillet, les séances sont limitées à 49 personnes par salle, jusqu'au 5 août.

La sous-préfète de La Flèche Véronique Ortet précise que cette jauge abaissée à 49 personnes par salle est possible si le cinéma peut s'assurer qu'aucune séance ne se termine au même moment... et donc que les différents publics ne se croisent pas.