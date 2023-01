Fréquentation en hausse pour Lascaux, les châteaux et les sites gérés par le département en Dordogne

Les visites ont repris en Dordogne constate la Semitour, l'organisme du département qui gère huit sites touristiques. Plus de 640.000 visiteurs ont été accueillis en 2022 dont 400.000 uniquement sur Lascaux annonce le directeur général de la Semitour André Barbé, presqu'autant qu'en 2019, avant la crise covid.

50% de visiteurs en plus pour Lascaux II

Lascaux II enregistre la plus forte hausse avec 50% de visiteurs en plus par rapport à 2021. C'est 22% de plus pour Lascaux IV. Sur les châteaux de la Semitour, le château de Biron a accueilli plus de 25% de visiteurs en plus, c'est une augmentation de 37% pour le château de Bourdeilles.