Fréquentation en hausse pour les jardins de Marqueyssac et le château de Castelnaud en Dordogne

Le château de Castelnaud, spécialisé sur l'art de la guerre au Moyen-âge, a accueilli 24% de visiteurs en plus en 2022 par rapport à 2021, soit 233.779 personnes annonce son propriétaire Kléber Rossillon. Son autre site périgourdin connaît lui aussi une hausse de fréquentation, les Jardins de Marqueyssac ont enregistré 218.856 visiteurs en 2022, soit 14% de plus par rapport à 2021. Les Jardins avaient déjà battu leur record de fréquentation annuel en octobre dernier.

Kléber Rossillon possède 12 sites touristiques en France et il annonce une fréquentation exceptionnelle sur tous pour l'année 2022 avec plus de 2 millions de visiteurs réunis en Dordogne mais aussi à la grotte Chauvet 2 en Ardèche ou encore au château du Langeais en Indre-et-Loire. C'est le musée de Montmartre à Paris qui enregistre la plus forte hausse, 86% de fréquentation en plus l'an dernier.