Fréquentation record au château des Milandes en Dordogne : "je suis venue rendre hommage à Joséphine Baker"

Depuis le début de l'été, le château des Milandes connaît une hausse de fréquentation, "on a presque doublé par rapport à juillet-août 2019" estime Oriane Rouland qui s'étonne encore des chiffres "on fait des journées à plus de 2.400 visiteurs et ces journées s'enchainent depuis fin juillet". Habituellement, pendant l'été, il y avait certains jours avec des pics à 1.700 ou 1.900 voir 2.000 visiteurs. Selon la responsable de l'accueil du château, il y a eu plusieurs facteurs, comme la panthéonisation de Joséphine Baker l'hiver dernier.

"Maintenant ils vont tout voir en vrai"

Maxime et Alicia ont parlé de Joséphine Baker toute l'année à l'école à Ponto-Combo en Seine et Marne : "tous les matins on faisait un exposé, moi j'ai compris qu'elle avait un château, le château des Milandes et qu'elle avait accueilli des enfants et qu'elle avait protégé des gens". Après la théorie, voici la pratique, ils sont enfin devant le château à Castelnaud, là où Joséphine Baker a passé une partie de sa vie. "La boucle est bouclée" pour Laetitia leur maman "maintenant ils vont tout voir en vrai".

Certains visiteurs viennent rendre hommage à cette figure

Thierry n'a pas étudié Joséphine Baker à l'école mais avec sa femme qui lui a lu chaque soir des chapitres sur la vie de Joséphine Baker "je connaissais l'histoire mais de voir où elle a vécu, ce qu'elle a fait et les gens qu'elle a côtoyé c'est autre chose, c'est très très fort [...] elle fait partie de l'histoire de France". Françoise sa femme, est ressorti du château avec un paquet de cartes postales à l'effigie de Joséphine. Depuis qu'on lui a offert la biographie dessinée de Joséphine Baker, Françoise fait la promotion de ce parcours exceptionnel "je trouve ça incroyable que l'on connaisse aussi mal son histoire [...] elle a été reconnue très tard".

Dans la dernière salle du château, l'audioguide parle de la panthéonisation du 30 novembre dernier. Saloua repart de la visite émue avec son fils Isaac dans la poussette. Cette vacancière parisienne ne parle pas de visite de château, elle est venue ici comme pour rendre hommage à Joséphine Baker.