Fréquentation touristique en hausse cet été au Pays Basque

Selon les premiers éléments fournis par l'Agence d'attractivité et de Développement Touristiques (ADT) des Pyrénées-Atlantiques, la haute saison a été bonne au Pays Basque qui a vu une hausse de la fréquentation de 2%. Dans le détail, on a compté 4% de touristes de plus qu'en 2020 et +2% d'excursionnistes. La baisse des touristes en provenance de la région parisienne, bordelaise et toulousaine a été compensé par une clientèle venue du Grand Est et des Pays de la Loire. Pour ce qui est des touristes étrangers, les Allemands sont revenus en masse (+25%), ainsi que les Belges (+20%) et les Hollandais (+13%). En revanche, une incertitude plane sur l'arrière-saison à cause du pass sanitaire qui freine les réservations.

Les professionnels satisfaits

Comme au niveau hexagonale, les campings ont remporté un franc succès. Leur taux d'occupation a gagné sept points en août, frôlant les 90%, "un score bien supérieur à 2020 et 2019" précise l'ADT. Même tendance pour les locations de vacances qui affichent 80% d'occupation (+9 points). 59% des professionnels du Pays Basque interrogés par l'ADT indiquent une hausse de leur chiffre d'affaires par rapport au mois d'août 2020, une augmentation bienvenue après la période d'interruption imposée par la situation sanitaire.

Du monde sur la côte basque et en Soule

L'écart de fréquentation touristique, traditionnel entre juillet et août, s'est réduit cet été. S'il y avait plus de monde en juillet, la fréquentation globale est restée stable au mois d'août par rapport à 2020. L'Agence d'attractivité a noté une légère hausse de la clientèle dans le Labourd intérieur et en Soule quand la Basse-Navarre et le littoral sont restés stables. Les trois Offices de Tourisme de Garazi, Baigorri et Saint-Palais ont même enregistré une petite baisse des demandes : 15.039 demandes pour les mois de juillet/août, que ce soit au comptoir ou par téléphone, c'est presque 14% de moins qu'en 2020.

Il y a encore du monde à Biarritz en ce mois de septembre © Radio France - Muriel Vitel

Arrière-saison incertaine

Les réservations se font attendre pour le mois de septembre. Selon l'Agence d'Attractivité, c'est le pass sanitaire qui serait en cause : "les touristes voulant être rassurés sur le contexte sanitaire et la météo". Si ces deux facteurs sont réunis, "les professionnels doivent s'attendre à des séjours d'ultra dernière minute".

Daniel Olçomendi, vice-président de l'agglomération Pays Basque en charge du tourisme durable, sera notre invité en direct ce mardi 7 septembre à 8h15 pour dresser le bilan touristique de l'été au Pays Basque.