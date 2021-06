Fresnay-sur-Sarthe veut devenir le Village préféré des Français

Le Village préféré des Français de 2021 sera-t-il Sarthois ? Ce serait en tout cas une première. Fresnay-sur-Sarthe représente les Pays de la Loire pour cette dixième édition de l'émission animée par Stéphane Bern, diffusée ce mercredi soir sur France 3, à 21 heures.

"Une fierté"

"On est un petit village, on n'a ni la mer ni la montagne, ni grand cru de vin... Donc quand on regarde la concurrence, on est _très fiers de représenter les Pays de la Loire_", lance la maire de Fresnay-sur-Sarthe, Fabienne Labrette-Ménager. La région n'a jusqu'à présent jamais gagné le concours : son meilleur résultat remonte à 2013, avec le village mayennais de Sainte-Suzanne qui avait fini sur la troisième marche du podium. C'est la deuxième fois que le département de la Sarthe figure parmi les 14 finalistes : Asnières-sur-Vègre en 2018 était arrivé 11ème.

Fabienne Labrette-Ménager ne veut pas viser trop haut : "ce serait formidable d'être premier, mais il y a du lourd en face ! _J'espère qu'on sera dans le top 5_." Pendant le tournage, la commune a mis en avant ses savoirs-faire locaux : "on a la chance d'avoir encore un charcutier qui fait des rillettes, un musée de coiffe où les dames les restaurent, un tapissier, un joaillier... Pas mal de métiers d'art et tournés autour de la gastronomie", énumère la maire.

Des retombées économiques possibles

Avec environ trois millions de téléspectateurs qui suivent chaque année l'émission, les retombées pour les villages qui figurent sur le podium peuvent être conséquentes. "Ça amènerait une visibilité nationale puisqu'on passe sur France 3 à une heure de grande écoute, juste avant les vacances, explique la maire de Fresnay-sur-Sarthe. On a aussi des articles dans des journaux comme Détours en France. Il y a une visibilité nationale, et _ça amène aussi des visiteurs locaux qui ne connaissent pas Fresnay-sur-Sarthe_."

Être sacré "Village préféré des Français" rapporte en général 60.000 visiteurs supplémentaires par an à la commune. "Ce serait un peu paniquant pour nous ! lance Fabienne Labrette-Ménager. On s'attend à avoir plus de visiteurs, et _ça va profiter à toutes les Alpes Mancelles_. Ça va faire découvrir ce territoire mis en valeur par Georges Durand, le créateur des 24 heures du Mans, mais qui est encore dans un cocon, un peu France d'autrefois." Même si la commune Sarthoise n'est pas sacrée, elle pourrait tirer son épingle du jeu : lors des éditions précédentes, les villages arrivés dans le Top 5 sans gagner ont vu leur fréquentation touristique augmenter, parfois sur plusieurs années.

La commune de Fresnay-sur-Sarthe organise une retransmission de l'émission ce mercredi soir dans la salle André Voisin, près de la mairie, afin de suivre les résultats.