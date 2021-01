Fréthun : des ours en peluche pour redonner de la vie à son café

Le patron du bar tabac "le Blangi" à Fréthun près de Calais a installé des ours en peluche dans son bar pour y remettre de la vie. Fermé depuis le mois de novembre, il est impatient d'accueillir de nouveau ses clients. En attendant ce sont des ours en peluche qui lui tiennent compagnie.

Les temps sont compliqués pour les cafetiers. Fermés une bonne partie de l'année 2020, ils ne savent toujours pas quand ils pourront rouvrir en 2021. En attendant et pour redonner de la vie à son bar, Phillipe Denez le gérant du café tabac "le Blangi" à Fréthun un village de 1500 habitants près de Calais a décidé d'installer des ours en peluche dans son établissement. Il est encore ouvert pour le tabac et d'autres services comme les colis. Les clients sont surpris et ravis de voir des ours en peluche assis au bar ou d'autres à table avec un jeu de cartes.

Dès que les clients voient les ours en peluche, ils retournent en enfance

Des ours en peluche jouent aux cartes © Radio France - Emmanuel Bouin

Certains font le détour jusqu'a Fréthun pour voir et photographier les 30 ours en peluche. Une vingtaine ont été vendu a des clients habitués (entre 20 et 30 euros) et ils portent leurs noms. Mais les ours en peluche restent dans le bar jusqu'au à la fin des restrictions sanitaires. Phillipe Denez ne veut pas perdre ses clients en peluche.