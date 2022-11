Freyming-Merlebach : la piscine Aquagliss fermera en 2023 pour faire des économies

A partir du premier janvier 2023, il ne sera plus possible de nager dans les bassins d'Aquagliss, la piscine de Freyming-Merlebach, et ce jusqu'à fin mars. La communauté de communes de Freyming-Merlebach qui gère le complexe a pris cette décision pour faire des économies d'énergie. Cette piscine est chauffée exclusivement au gaz et son fonctionnement devient trop coûteux.

ⓘ Publicité

Horaires modifiés et températures en baisse

Autres mesures pour faire des économies : la piscine fermera plus tôt le soir. La température des bassins et de l'air sera diminuée de un à deux degrés. Avec ces mesures, Pierre Lang, le président de la communauté de communes, espère réduire de 45% le montant de la facture de gaz.