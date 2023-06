Friche Saint-Sauveur à Lille: les opposants ne s'avouent pas vaincus

Le combat continue pour les opposants à l'aménagement de la friche Saint-Sauveur à Lille, cette vaste friche de 23 hectares située entre le centre ville et le quartier de Moulins. Les membres de l'association ASPI annoncent ce lundi leur intention de faire appel de l a décision qui a été rendue le vendredi 9 juin par le Tribunal administratif de Lille qui a estimé que la MEL, la Métropole Européenne de Lille, s'était cette fois bien mise en conformité avec la loi sur l'eau. Une décision dont la MEL et la ville de Lille se sont félicitées dès vendredi en annonçant que les travaux allaient enfin pouvoir commencer.

ⓘ Publicité

Volonté de démotiver les opposants

Les opposants reconnaissent que leur appel ne sera pas suspensif, donc les travaux pourront de fait commencer, quitte à être invalidés plus tard. Les opposant rappellent également qu'un autre recours est lui aussi toujours en cours pour lequel il n'y a même pas encore eu d'audience. Ce que redoutent les membres de l'ASPI, c'est que les travaux soient lancés sans attendre la fin des procédures en justice. Et si la justice invalide le projet alors qu'il est déjà construit, ce sera de fait trop tard.

Thomas Jodarewski et Modeste Richard, membres de l'association ASPI qui lutte contre le projet d'aménagement de la friche Saint-Sauveur de la MEL et de Lille © Radio France - Odile Senellart

Modeste Richard, membre d'ASPI, dénonce derrière le triomphalisme de la MEL et de Lille suite à cette décision de justice une volonté d'éteindre la contestation: "Cette communication vise à installer la résignation dans la tête des habitants, ça envoie le signal qu'il n'est plus nécessaire de se mobiliser." Bien au contraire, souligne l'ASPI, non seulement la mobilisation continue sur le plan juridique mais aussi sur le terrain.

Les travaux de dépollution pourraient commencer dès cet automne

Mais à la MEL et à la ville de Lille, l'analyse de la situation juridique est tout autre. Pour Stanlisas Dendievel, l'adjoint au maire de Lille en charge de l'urbanisme, **"**La justice a terminé son travail, le projet d'aménagement peut commencer, on a suivi ce qu'a demandé la justice étape par étape, elle nous avait demandé de le suspendre, nous l'avons suspendu. Maintenant, la justice a prononcé les choses donc nous pouvons y aller". Il estime donc qu'il n'y a plus d'obstacle légal à la réalisation de ce projet et espère voir les travaux de dépollution du site commencer dès l'automne 2023.

Le projet d'aménagement vise à faire de cette friche de 23 hectares -une ancienne gare de triage- un nouveau quartier d'habitations comprenant notamment 2500 logements, une piscine olympique, une salle de sport et 8 hectares de verdure. Selon Stanlislas Dendievel, le site est aujourd'hui déjà bétonné à 70%. Selon lui, le projet va donc remettre plus de verdure qu'il n'y en a aujourd'hui. Quant à la fameuse fosse de plongée de 42 mètres prévue dans le projet initial, impossible de savoir si elle fait toujours partie des plans, puisque le président de la MEL Damien Castelain ne s'exprime plus sur le sujet, pas plus que la ville de Lille.

Les opposants réclament "zéro construction" sur la friche

Les opposants, portés principalement par les association ASPI et PARC dénoncent elles un projet anachronique, au vu de l'urgence climatique; elles dénoncent une bétonisation à marche forcée de la ville et réclament au contraire qu'il n'y ait aucune construction sur cette friche, et que cette dernière soit totalement rendue à du végétal, que ce soit sous la forme d'un parc, d'activité de maraîchage ou encore avec une coopérative agricole par exemple.