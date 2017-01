Froid : comment réduire notre consommation électrique ?

Selon la Préfecture des Alpes-Maritimes, le pic de froid est attendu dans la nuit de mardi à mercredi (-2° sur le littoral). La région recommande de faire attention à la consommation électrique.

Une vague de froid inédite depuis cinq ans s'installe ce mardi et ce pour plusieurs jours. La Région PACA nous incite à réduire notre consommation. Plus la température baisse, plus la consommation augmente et même si pour ce mardi aucune coupure n'est envisagée, RTE (qui distribue l'électricité) demande de faire des efforts. En région PACA, pour l'instant il est recommandé à chacun de faire attention. Avec de petits gestes pour les entreprises et les particuliers. Des gestes qui peuvent faire sourire mais qui permettent de vraies économies.

Au bureau : éviter d'envoyer de nombreux mails avec pièces jointes pour soulager les Datacenter, éviter d'imprimer en grandes quantités, baisser la luminosité des écrans, se mettre en économies d'énergie sur les téléphones portable. Si besoin est, le stade au-dessus sera de demander aux entreprises industrielles voraces de marquer des arrêts de production.

A la maison et c'est plus connu : baisser les radiateurs électriques d'un ou deux degrés entre 18 et 20h, les deux heures fatidiques ou dès que l'on rentre chez soi on pousse le chauffage. Éteindre les lumières dans les pièces inoccupées, arrêter les appareils en veille ou encore reporter après 22 h la lessive.