Froid en Dordogne : Le plan hivernal pour les sans-abris est activé

Par Corinne Duval, France Bleu Périgord

La préfecture de la Dordogne a activé le plan grand froid destiné à venir en aide aux plus démunis qui sont à la rue alors que les températures sont très froides et que la neige a fait son apparition. Plus d'une centaine de place d'hébergement dans le département et le 115 pour aider les sans-abris.