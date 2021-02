Froid en Loire Atlantique : des places d'hébergement supplémentaires ouvertes pour les sans-abris

Depuis ce mardi, le département de la Loire-Atlantique connait un vague de froid importante. Des températures qui poussent la préfecture à déclencher le niveau 1 du plan hiver. Un gymnase va ouvrir Nantes et des maraudes supplémentaires vont voir le jour dans la Métropole et à Saint-Nazaire.

En ce début du mois de février, les températures sont fraîches sur le bords de la Loire. Au regard des températures annoncées ce mardi soir, le département de Loire-Atlantique déclenche le niveau 1 du plan hiver.

Une vague de froid

Cette épisode de froid va durer au moins deux jours, avec un "ressenti nocturne inférieures à -5° et des températures négatives en journée", précise la préfecture de la Loire-Atlantique en activant le niveau 1 du plan hiver. "Les températures atteignent des valeurs nettement inférieures aux normales saisonnières de la région concernée".

Ce déclenchement entraîne :

l’ouverture d’un gymnase mis à disposition par la ville de Nantes et géré par l’association départementale de la protection civile de 25 places pour des personnes sans solution d’hébergement repérées à la rue par le Samu social et de 5 places en centre d’hébergement à Saint-Nazaire.

La mise en place de maraudes à destination des personnes à la rue sont donc renforcées sur les territoires de Nantes Métropole et de Saint-Nazaire.

L'ouverture de places hôtelières supplémentaires seront recherchées en fonction du niveau d’occupation de l’ensemble des dispositifs.

Une veille saisonnière

Avant même de déclencher le plan hiver de niveau 1, une veille saisonnière est activée du 1er novembre au 31 mars. "Elle a pour objectifs de prendre des mesures préventives ou curatives pour répondre aux besoins sanitaires et sociaux des populations et notamment celles les plus vulnérables", indique la préfecture.

Pendant cette période, 178 places supplémentaires sont mobilisées en Loire-Atlantique en modulaires, gîtes ou centres d’hébergement. Ces places viennent compléter le dispositif d’hébergement d’urgence départemental de 784 places, dont 214 places maintenues à la fin de l’hiver 2020.

Plus de 1000 places hôtelières supplémentaires ont également été activées dans le cadre des différentes phases de confinement durant la crise sanitaire.