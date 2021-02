Froid et neige en Bretagne : un pic de consommation électrique historique

Un nouveau pic de consommation a été atteint ce jeudi 11 février 2021 à 12h45 en Bretagne, conséquence de cet épisode neigeux et de froid ces derniers jours dans la région. La consommation a atteint 5.320 mégawatt, dépassant le dernier pic qui datait du 1er mars 2018.

La sécurité d’alimentation de la région Bretagne a été assurée sans difficulté. La situation électrique dans le Grand Ouest, et en Bretagne en particulier, reste structurellement plus sensible que dans le reste de la France, avec une vigilance sur la disponibilité de l’ensemble des moyens de production disponibles de la région. Mais le contexte de production dans le Grand Ouest est plus favorable que l'hiver dernier grâce à la remise en service d'un réacteur de la centrale de Flamanville, indique RTE.