Froid - "Il faut privilégier l'option grattage" de pare-brise : les conseils d'un garagiste Normand

Il va falloir sortir les raclettes et les grattoirs à pare-brises ce mercredi matin. Prudence sur les routes, l'Eure et la Seine-Maritime sont en vigilance orange pour risque de neige et de verglas. Votre voiture va peut-être avoir du mal à démarrer.

ⓘ Publicité

Thomas Martin est garagiste, le garage AD Cyrille Martin de Sotteville-les-Rouen . Il vous livre quelques conseils pour affronter le froid.

loading

Dégivrer le pare-brise

Première chose à ne surtout pas faire, ne pas arroser son pare-brise gelé avec de l'eau chaude. Il faut prendre le temps de le dégivrer : "de faire préchauffer la voiture, de laisser la voiture tourner au ralenti, ne pas partir avec un pare-brise givré. Ne pas mettre d'eau chaude sur les bare-brises, pour éviter les grosse fêlures et les cassures. Il faut privilégier l'option du grattage plutôt que d'arroser avec de l'eau".

Bougies de préchauffage

Si c'est un moteur Diesel, là aussi, il faut laisser du temps aux bougies de préchauffage. "On tourne la clef, on se met au deuxième cran. On a un logo de voyant de préchauffage sur le tableau de bord. Dès qu'il s'enlève, on peut mettre le contact et démarrer le véhicule. Votre véhicule démarrera et ça tirera moins sur la batterie".

Préserver la batterie

La batterie justement, comment la préserver ? "L'idée c'est de garer son véhicule dans un lieu tempéré, comme un garage, éviter de le mettre dehors, pour éviter ces variations de températures chaud / froid entre été et hiver et préserver la batterie. Moi je conseille entre quatre et six ans de remplacer sa batterie, ne pas attendre que la batterie soit complètement faible pour la remplacer".

Moins de clients cette année

Le risque évidemment c'est la panne. Selon Thomas Martin, il y a eu moins de clients que les années précédentes dans son garage de Sotteville les Rouen pour des vérifications avant l'hiver. Question de pouvoir d'achat selon le garagiste. Plusieurs automobilistes sont tombés en panne de batterie et de bougies ces derniers jours.

"La panne numéro c'est la panne de batterie, on arrive le matin, on ne peut pas lancer le démarreur. C'est des batteries qui ont huit / dix ans généralement, les gens n'ont pas changé leurs batteries au bout de quatre, cinq ou six ans. Deuxième panne sur les moteurs Diesel, c'est les bougies de préchauffage. Les bougies ne font plus leur job de préchauffer l'intérieur du moteur. Je comprends l'inflation que nous vivons, aujourd'hui les voitures, ce n'est pas une priorité. Donc on a moins de personnes qui font du préventif. C'est à dire à l'entrée de l'hiver, mettre des pneus neige, penser à vérifier sa batterie, c'est des choses qui sont anodines. Mais nous, on contrôle la batterie, on dit 'attention votre batterie, elle est à 50 / 60 % d'usure, cet hiver ça va pas le faire'. Là, c'est beaucoup des gens qui viennent de tomber en panne de batterie, de démarreur, de bougies. Donc voilà, c'est plus du correctif que du préventif".

loading