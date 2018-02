Lille, France

Des températures inférieures de 8 à 10 degrés aux normales de saison. Et une température ressentie entre - 10 et - 15 degrés en raison de l'effet du vent. Voilà ce qu'annonce Patrick Marlière, spécialiste météo chez Agathe France près de Douai : "C'est un front froid venu de Sibérie qui arrive. De l'air très très venu du pôle Nord On n'a pas vu ça depuis plusieurs années, il va vraiment falloir se couvrir et la vigilance orange devrait rapidement être déclenchée", explique-t-il.

Le thermomètre va commencer à chuter jeudi "D'abord avec entre - 2 et - 4 sur la région Nord-Pas-de-Calais et jusqu'à -5 sur l'Avesnois. L'après-midi les températures seront positives grâce à l'ensoleillement. Mais à partir de ce week-end, et en raison du vent, ça va commencer à chuter, avec des gelées y compris sur le littoral. C'est vraiment à partir de lundi que le grand froid va s'installer avec de très fortes gelées le matin, jusqu'à - 8 degrés. Et le thermomètre restera dans le négatif toute la journée. Et là avec le vent, la température ressentie sera entre - 10 et - 15 degrés".

Du grand froid...et de la pollution

Conséquence de ce froid très sec, nous devrions connaître un épisode de pollution de l'air. C'est - malheureusement - un grand classique de l'hiver explique-t-on chez Atmo Hauts-de-France à Lille. "Pour qu'il y ait pollution, il faut qu'il y ait émission de polluants. Et quand il fait très froid on chauffe plus les habitations, on fait davantage de feux de cheminées ce qui contribue aux émissions de polluants. Par ailleurs il n'y a pas le vent qui vient chasser les particules, ni la pluie qui vient lessiver l'air", decrypte Céline Derosiaux, la directrice de la communication.

Evitez donc de surchauffer les pièces, privilégiez les moyens de transports écologiques et enfin les personnes fragiles doivent éviter toute activité physique.