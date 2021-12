Froid : "Je ne m'attends pas à être hébergé cet hiver", regrette Dylan 21 ans, sans-abri depuis un an à Rouen

Vous avez sans doute ressenti la vague de froid qui s'est abattue sur la Normandie ces derniers jours. Quand les températures descendent en-dessous de zéro degré, la période devient encore plus compliquée pour les sans-abri. Chaque année, l'État déclenche un plan d'hébergement d'urgence lors des périodes de grands froids.

"Surtout bien se couvrir"

Dylan a 21 ans. Il est à la rue depuis un an suite à un décès dans sa famille. La nuit, il dort dans des parkings à Rouen pour se protéger du froid. "Il n'y a pas d'organisation quand on est à la rue, explique-t-il, On vit au jour le jour et puis il y a les couvertures, il faut bien se couvrir surtout". Si un plan hivernal d'urgence est lancé par la préfecture cette année, Dylan ne compte pas vraiment dessus.

"L'année dernière ça a été déclenché, mais ils ont ouvert 15 places en plus pour peut-être 300 SDF. Moi clairement je ne m'attends pas à être hébergé cet hiver".

Le jeune homme de 21 est en formation à la mission locale de Rouen. Il bénéficie de la garantie jeune et touche environ 500 euros par mois mais ce n'est pas suffisant pour trouver un logement.

Recherche d'emploi compliquée

Aujourd'hui, Dylan cherche du travail, mais sans logement la mission s'avère très difficile. "J'ai postulé dans énormément d'entreprises. J'ai passé beaucoup d'entretiens mais la plupart des refus que j'ai eu sont en rapport avec le fait que je vive dans la rue", assure-t-il.

Motivé, il voudrait qu'on lui donne sa chance malgré tout. "Que les employeurs fassent preuve d'humanité, demande-t-il, Qu'ils tendent la main ou qu'ils donnent une chance à la personne qui postule si elle est courageuse et volontaire sans regarder la situation." Son but : trouver un stage ou un emploi dans le secteur de la vente et enfin sortir de la rue. Pour aider Dylan, vous pouvez le contacter au 06.17.29.08.44.