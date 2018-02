Avec le retour des températures négatives, et en raison du manque d'hébergements d'urgence la nuit dernière, la préfecture d'Indre-et-Loire a décidé d'ouvrir un gymnase mis a disposition par la ville de Tours.

Le gymnase Racault, à l'angle du boulevard Tonnelé à Tours, sera ouvert ce vendredi soir pour renforcer le dispositif d'hébergement hivernal. Jeudi soir, 3 personnes n'ont pas pu trouver de place en appelant le 115, le numéro pour l'hébergement d'urgence, dans un contexte où les températures pour les nuits à venir sont annoncées négatives. Le gymnase, mis à la disposition par la ville de Tours, sera géré par l'association Émergence et la Croix Rouge. Il y aura donc une trentaine de places supplémentaires en plus des 450 places d'hébergement déjà existantes et des chambres d'hôtel qui peuvent être réquisitionnées. Dans la nuit de jeudi à vendredi, 87 personnes ont été hébergées à l'hôtel.