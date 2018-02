Depuis dimanche, on se chauffe beaucoup plus, et la consommation d'énergie atteint des pics tous les soirs. Du coup, en Corrèze, les centrales électriques et barrages de la Vallée de la Dordogne sont à leur puissance maximale.

Corrèze, France

Les installations de production d'électricité, notamment basées à Bort-les-Orgues en Corrèze, sont à leur puissance maximale depuis quelques jours. "La Vallée de la Dordogne, c'est 1500 mégawatts de puissance", explique Vincent Marmonier, le Directeur de EDF Hydraulique Vallée de la Dordogne, "c'est-à-dire l'équivalent de deux petites tranches nucléaires. Le soir, nous délivrons quasiment l'intégralité de cette puissance, aux heures de pointe" détaille-t-il. "Entre 18 heures et 20 heures le soir, c'est le moment où l'ensemble de nos turbines sont en fonctionnement".

Pas de risque de pénurie

Et pas de risque de pénurie, malgré les températures polaires de ces derniers jours et donc une sollicitation très importante, et inhabituelle, du réseau électrique. "On a vécu un mois de janvier très pluvieux et pas très froid, ce qui nous a permis de stocker une grande partie de l'eau tombée dans nos retenues, ce qui nous permet de faire face à cet épisode de froid sans aucune difficulté", rassure Vincent Marmonier.

Le complexe hydroélectrique de la Vallée de la Dordogne - Infographie EDF

Le complexe hydroélectrique électrique de la Vallée de la Dordogne est capable de fournir plus d'un million de personnes en électricité. L'énergie qu'elle produit est délivrée sur l'ensemble du réseau national Haute-Tension.

L'activité pourrait, dans les prochain jours, revenir à une situation plus classique, puisque la fin de semaine s'annonce en effet beaucoup plus clémente en terme de températures.