Froid : les records pour un mois d'avril tombent dans le Loiret !

Les températures font décidément le yo-yo dans le Loiret ces derniers jours. Après des records de chaleur la semaine dernière, Météo France enregistre des records de froid pour un mois d'avril, dans le département. Le thermomètre a souvent frôlé, dans la nuit de lundi à mardi, les -5 degrés dans le Loiret. Un record de 1938 est même battu à Orléans.

"Avec en particulier -5,4 degrés à Orléans, ce qui constitue un nouveau record puisque le précédent était de -4,5 degrés. Et ce record datait de 1938. Dans le sud du département, on était presque à -6 degrés, exactement -5,7 à Villemurlin (en Sologne). C'était le point le plus froid pour le département du Loiret", indique Pascal Miquel, prévisionniste à Météo France.

De nouveaux records dans les prochains jours ?

Alors, doit-on s'attendre à de nouveaux records dans les prochains jours ? L'opportunité, ce serait ce mercredi, "puisqu'on aura pour le département toujours des gelées à moins -4 ou -5 degré, on pourra peut être avoir une valeur un peu plus basse, mais après, pour les jours suivants, on va récupérer des températures un peu plus élevées et donc un peu plus conformes à la saison", poursuit le prévisionniste.

Les températures ont également été bien fraîches dans le Loir-et-Cher, rapporte sur Twitter l'association Météo Centre, "avec -4,8 degrés mesurés provisoirement sur la station de Météo France" de Blois, ce qui fait tomber le record du 21 avril 1991, à -3,4 degrés.