Froid : les soigneurs sont aux petits soins des animaux au zoo de Maubeuge

Si la plupart des animaux sont nés dans des zoos européens et sont donc acclimatés à notre météo, certains méritent quelques précautions avec ce grand froid pour éviter les engelures ou encore les chutes. Les soigneurs chouchoutent les 300 locataires à poils et à plumes.

Dans les allées du parc gelé et enneigé, peu d'animaux osent pointer le bout de leurs becs ou de leurs museaux, leurs sorties sont limitées pour la plupart pour limiter les bobos explique Julien Paquet le chef animalier.

certains animaux pourraient attraper des engelures, notamment les éléphants très sensibles au niveau des oreilles, ça viendrait se fissurer, faire des croûtes et se fissurer

Certains n'ont carrément plus le droit de sortir pour éviter les chutes avec le verglas qui a transformé leur point d'eau en patinoire comme les flamants roses ou les girafes qui pourraient se faire très mal en tombant de très haut.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Et puis il y a ceux qui sont très frileux et qui ne doivent pas sortir comme les ouistitis, dans leur enclos un isolant extérieur de 10 cm d'épaisseur a été ajouté pour éviter toute entrée d'air froid, et leur petite maison est bien chauffée, jusqu'à 30° tout en haut avec des lampes chauffantes et même des UV, car les primates ne verront pas le jour avant le printemps.

Du côté des Arras, la sortie est prévue après les gelées mais en attendant cette semaine les soigneurs ont du aménager leur espace,

Les Arras restent bien au chaud en attendant la fin des gelées © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Ils ont apporté pas mal de branchages, de choses à casser, des cartons dans lesquels ils vont mettre des noix , des graines, et ils vont s'occuper comme ça toute la journée à détruire, à manger, à ronger.

Jeux dans la neige et plus grosses portions au menu

Et pour ceux qui ont la chance de sortir, ils s'amusent comme des enfants dans la neige

C'est toujours l'effet de la surprise, ils peuvent aller s'amuser, se rouler dedans, même casser la glace, on a déjà vu des éléphants casser la glace avec les défenses

Certains animaux ont aussi droit à de plus grosses portions de nourriture pour faire face au froid comme les singes makis qui voient leurs portions augmenter de 25%; et d'autres à des bonnes rations de protéines pour faire du gras et garder son énergie comme les ours

Bref les animaux "se portent très bien" assure le directeur du zoo Jimmy Ebel qui a hâte que les visiteurs puissent les voir à la réouverture le 4 avril.