Manteau obligatoire durant les cours au collège Jules Verne de Nîmes

A la sortie du collège, tous les élèves le disent : "Il fait très très froid, on devrait mettre des gants mais on n'a pas le droit. Après, y'a des chauffages électriques mais y'en a pas dans toutes les classes. _Il fait un froid de canard_. Je confirme qu'on est très très très très très très très... très très congelé." Ces gamins en plaisantent, mais leurs parents beaucoup moins comme cette mère de famille : "Quand je suis rentrée à la maison mardi soir, j'ai trouvé ma fille, elle dormait sur le canapé et pourtant c'est pas dans ses habitudes. Je lui dis -qu'est ce que tu as ? t'es malade ? Elle me dit -maman, ça va pas bien. Elle avait froid en fait. Dans la classe tout le temps elle est en manteau, elle aurait même ses gants tellement elle a froid... tenir le stylo avec ses gants. Du coup la concentration n'est pas là. Elle n'est pas bien."

Une manifestation commune enseignants et parents

Enseignants et parents d'élèves manifestaient donc de concert ce vendredi 3 décembre 2021, mais le fonctionnement du collège n'était pas perturbé les profs assurant les cours. Parmi les parents, Sriri Lebkir, élu au conseil d'administration : "Nous les parents on n'accepte pas que nos gamins viennent en cours dans des classes où il fait _13-14 degrés. C'est pas acceptable_. On accompagne les enseignants sur cette manifestation pour exprimer notre indignation et notre colère sur l'attitude de ceux qui sont en charge de cet établissement. [comprendre le Conseil Départemental du Gard]".

Du chauffage comme cadeau de Noël

Et si les enseignant ont été les premiers à dénoncer ces difficultés de chauffage, ils vont plus loin comme Audrey Puyet, enseignante de SVT : "A partir du moment où notre chef d'établissement a menacé de fermer le collège, d'un coup le département a eu l'air de se réveiller alors qu'on signale de problème depuis le mois de mars... Là ils nous ont assuré que _les travaux seraient terminés aux vacances de Noël_... il faut attendre jusque-là." Et les conséquences de cette panne sont lourdes pour le collège poursuit-elle : "La majorité de notre argent passe dans le règlement des factures, et la pédagogie est la variable d'ajustement. On prive nos élèves parce qu'on ne peut pas acheter de consommables ou alors on le prend sur nos fonds propres parce que notre priorité reste nos élèves. Ce n'est pas admissible qu'on nous abandonne comme ça sur notre budget."