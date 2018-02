Avec le retour du froid pour les prochains jours (températures négatives la nuit et températures à peine positives le jour), la Préfecture renforce son dispositif d'hébergement d'urgence qui compte 452 places d’hébergement d’urgence fonctionnant à l’année. 45 places d’accueil de nuit ont été ouvertes, ainsi qu’une soixantaine de places d’hôtels.

En plus de ce dispositif, Corinne Orzechowski, préfète d’Indre-et-Loire, a demandé l’ouverture dès ce jeudi soir de 45 places supplémentaires à disposition du 115 et des maraudes : 30 places au gymnase Racault avec l’appui de la Ville de Tours et 15 places ponctuelles au sein de l’association Téméléia. Les maraudes seront aussi renforcées pour convaincre les personnes à la rue de contacter le 115 et de rejoindre les lieux disponibles de mise à l’abri.