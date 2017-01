Froid polaire sur la Dordogne avec des températures ressenties jusqu'à -10 degrés

La vague de froid venue de Sibérie va s'abattre sur la Dordogne à partir de demain mardi. On attend jusqu'à - 7 degrés la nuit et jusqu'à moins 10 degrès en température ressenties. la préfecture déclenchera ce mardi matin le niveau 2 du plan grand froid.

Selon les prévisions du centre météo France Agen c'est ce que l'on appelle " un froid polaire" qui s'abat sur la Dordogne à partir de ce mardi. Dans la journée de mardi, les températures ne dépasseront pas 1 degré à Nontron, 2 à Sarlat et 4 à Bergerac. C'est selon Météo France, "4 à 5 degrés en dessous des températures saisonnières", mais c'est surtout à partir de la nuit de mardi à mercredi que le froid venu de Sibérie va s'abattre sur la Dordogne. Les minimales descendront jusqu'à -5 à -7 degrés avec des températures ressenties jusqu'à -10 degrés en particulier dans le Nord du département dans le secteur de Thiviers/ La Coquille. La journée, le temps sera ensoleillé mais le thermomètre ne grimpera pas au dessus de 0 à 2 degrés.

Une centaine de places en hébergement d'urgence

La préfecture de la Dordogne a donc décidé de déclencher le niveau 2 du plan grand froid à partir de ce mardi matin. le nombre de places en hébergement d'urgence est augmenté. Hier soir lundi, sur les 100 places disponibles en Dordogne, 92 étaient occupées. Si nécessaire, 50 lits supplémentaires peuvent être ouverts à la salle du Rio à Périgueux. Les maraudes vont également être renforcées à Périgueux et Bergerac. Si vous apercevez quelqu'un en difficultés dans la rue vous pouvez le signalez au 115.

Pas de brouillard givrant mais attention au verglas

Le temps devrait rester très sec, il n'y a pas de brouillard givrant au menu mais attention au verglas. dans certains secteurs du nord de la Dordogne, les sols ne devraient pas dégivrer pendant trois jours. Les patrouilleurs du service des routes du conseil départemental sont en alerte. Les 21 équipes sur le terrain feront notamment des salages préventifs. Pour vous renseigner sur l'état de la circulation, le conseil départemental a mis en place un site internet inforoutes24 avec une carte réactualisée chaque matin. Si vous êtes témoin d'une difficulté n'hésitez pas à appeler France Bleu Périgord au 05 53 53 82 82.

Transports scolaires: décisions au cas par cas

Pour les transports scolaires, comme d'habitude c'est au cas par cas, il n'y a qu'en cas de grosses intempéries que la préfète peut prendre un arrêté d'interdiction pour l'ensemble du département. Ce sont donc les 160 syndicats de transport qui décident si les bus circuleront ou pas en fonction des retours des chauffeurs à leur prise de service à 7h. Chaque jour 22 000 élèves sont transportés en Dordogne.

Limitez votre consommation d'électricité entre 8h et 10h et 17h et 20h

Le froid on le sait génère également un pic de consommation d'électricité. En Dordogne, la préfecture lance un appel au civisme en demandant aux usagers de faire des économies d'énergie. Il faut limiter la consommation d'électricité au moment des pics, entre 8h et 10h et entre 17h et 20h. Evitez dans ces créneaux horaire de mettre en route votre lave-linge ou votre lave-vaisselle. Pensez également à baisser votre chauffage autour de 18 à 19 degrés.